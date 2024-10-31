شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اليوم، الخميس، مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة غزل المحلة، المقرر لها السبت المقبل، على استاد الإسماعيلية، في افتتاحية مشوار الفريق بمسابقة الدوري الممتاز.

وخصص الجهاز الفني للفريق، بقيادة حمد إبراهيم، فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم، حيث تولى الجهاز المعاون له، الإشراف على هذه الفقرة من أجل تجهيز اللاعبين بدنياً استعدادا لانطلاق مسابقة الدوري.

كما خصص الجهاز الفني، فقرة فنية لتنفيذ مجموعة من الجمل الفنية، التي يرغب الجهاز الفني فب تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

وشهد المران حضور علي أبو جريشة، رئيس قطاع الكرة بالنادي، وعماد سليمان، المشرف العام على الفريق، بالإضافة إلى دكتور أحمد عبد الرحمن، ودكتور محمد جمال عضوا مجلس الإدارة.