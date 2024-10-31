شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس لجنة الحكام يكشف حقيقة وجود خلافات مع إبراهيم نور الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، حقيقة وجود خلافات مع إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة.

وقال محمد فاروق، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا توجد أي مشكلة شخصية بيني وبين إبراهيم نور الدين، أحيانا خلافات في سياق العمل.

وتابع القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام: جميعنا أسرة واحدة وعائلة واحدة وهدفنا أن يكون التحكيم المصري في أفضل صورة.

واختتم محمد فاروق: تم تحديد حكام مباراتي الأهلي وسيراميكا والزمالك والبنك الأهلي، وسيكونا حكمين مميزين، والإعلان يكون وفق ظروف المباراة، ونعمل على التنسيق أن يكون الإعلان دائمًا قبل المباريات بثلاثة أيام.