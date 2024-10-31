شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مباريات مهمة.. ماذا ينتظر الزمالك فى شهر نوفمبر بالدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق الزمالك 4 مباريات مهمة خلال شهر نوفمبر في مختلف البطولات التي يشارك فيها،سواء في الدوري المصري أو الكونفدرالية الأفريقية.

الخليج 365 يسلط الضوء في السطور التالية على هذه المباريات.

الزمالك × البنك الأهلي (الجولة الأولى من الدوري 1 نوفمبر).

الزمالك × سموحة (الجولة الثانية من الدوري 8 نوفمبر ).

الزمالك × المصري (الجولة الثالثة من الدوري 23 نوفمبر ).

الزمالك × بلاك بولز الموزمبيقي (الجولة الأولي من دور المجوعات بالكونفدرالية 28 نوفمبر).

ويواصل فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم الخميس الاستعداد لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الجمعة الماضية ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وفاز الأهلي على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 وتوج ببطولة كأس السوبر المصري، حيث انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وطالب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك، اللاعبين بغلق صفحة السوبر المصري من أجل الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز بنظامها الجديد، والذى لن يكون تحدياً سهلاً أمام الفارس الأبيض.

ويستعد الزمالك لملاقاة البنك الأهلي فى الثامنة مساء الجمعة في الجولة الأولى بالدوري المصري "دوري نايل".

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.