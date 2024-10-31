شكرا لقرائتكم خبر عن بالمستندات.. ننشر كشف المرشحين لانتخابات اتحاد ألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، القائمة النهائية لانتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى للدورة الانتخابية القادمة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.

ويتنافس على مقعد الرئاسة كلًا من: حاتم السيد علي فودة، خالد محمد عبد السلام، كريم أكرم سيد، وماجد محمد السيد.

ويتنافس 20 شخص على منصب عضوية اتحاد العاب القوى وهم: أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيى أبو فندي، أمين شعبان، مجدة عبد المحسن الخواجة، محمد بدري عبد الحميد، فتحي محمد محمود، راشد أحمد، سيد عواد، محمد رشاد عبد العاطي، محمود أحمد هاشم، طارق إبراهيم طبانة، طارق محمود رضوان، حسن مفيد، أحمد إبراهيم الورداني، هشام عبد الرحيم زيدان، إيهاب فوزي، عبير محمد رفاعي، زين الدين العابدين، وهالة أحمد.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى حضور 69 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب.

وحصلت الاتحادات الرياضية على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.



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