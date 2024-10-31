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بالمستندات.. ننشر كشف المرشحين لانتخابات اتحاد ألعاب القوى

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القاهرة - سامية سيد - كتب رامى ناجى - ياسمين يحيي

الخميس، 31 أكتوبر 2024 04:08 م

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية، القائمة النهائية لانتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى للدورة الانتخابية القادمة التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى 2028.

ويتنافس على مقعد الرئاسة كلًا من: حاتم السيد علي فودة، خالد محمد عبد السلام، كريم أكرم سيد، وماجد محمد السيد.

ويتنافس 20 شخص على منصب عضوية اتحاد العاب القوى وهم: أحمد حمزة، مجدي عبد البديع، محمد يحيى أبو فندي، أمين شعبان، مجدة عبد المحسن الخواجة، محمد بدري عبد الحميد، فتحي محمد محمود، راشد أحمد، سيد عواد، محمد رشاد عبد العاطي، محمود أحمد هاشم، طارق إبراهيم طبانة، طارق محمود رضوان، حسن مفيد، أحمد إبراهيم الورداني، هشام عبد الرحيم زيدان، إيهاب فوزي، عبير محمد رفاعي، زين الدين العابدين، وهالة أحمد.

وتقام انتخابات الاتحاد المصري لألعاب القوى يوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وتشهد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى حضور 69 هيئة رياضية لها حق التصويت والانتخاب.

وحصلت الاتحادات على مهلة كحد أقصى يوم 31 أكتوبر الجاري للدعوة لعقد الجمعية العمومية الخاصة بإجراء الانتخابات.

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

العاب القوي 1
العاب القوي 1

 

العاب القوي 2
العاب القوي 2

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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