شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق يكشف حقيقة استقالته من لجنة الحكام.. وسبب تعطل سماعات الحكام في افتتاح الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، حقيقة تقديمه الاستقالة بسبب إمكانية تواجد خبير أجنبي لإدارة اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمد فاروق، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: لا يهمني تواجد خبير أجنبي أو لا، المهم أن تكون المنظومة سليمة.

وأضاف محمد فاروق: أنظر إلى عملي وأن أخدم منظومة الرياضة ونعمل من أجل بلدنا والجميع حين يرى العمل والجهد المبذول سيرى أهمية المصريين وأتمنى أن يكون الاعتماد على المصري دائما.

وتابع القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام: أتمنى التوفيق للجميع وأغلقت ملف الاستقالة، وسأستمر لنهاية فترة المجلس الحالي، وهدفي كما قلت تقليل الأخطاء، والأخطاء موجودة في جميع دول العالم.

وكشف نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة، سبب تعطل سماعات الحكام في أولى مباريات الدوري الممتاز أمس، وقال : ما حدث في مباراة سموحة وحرس الحدود أمس كان خطأ تقنيا تابع للشركة المسئولة عن تشغيل سماعات الحكام.

وواصل القائم بأعمال رئيس لجنة الحكام: من المقرر أن يتواجد وفدا من الشركة بداية من اليوم ولن يحدث مثل هذه المشكلة مرة أخرى، مؤكداً بدأنا الموسم بالسوبر ثم مباريات الدوري أمس وأتمنى أن يكون موسما مميزا نخرج فيه بأقل الأخطاء.