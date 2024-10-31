شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 31/10/2024 ، العديد من الاخبار الهامة والتي جاء في مقدمتها الأهلي يفتح ملف تجديد عقد 6 لاعبين ..تعرف عليهم، ومواعيد انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية.. تبدأ 6 نوفمبر وتنتهي 14 ديسمبر، واستاد الدفاع يستضيف مباراة منتخب مصر و بتسوانا.

الأهلي يفتح ملف تجديد عقد 6 لاعبين ..تعرف عليهم

يستعد مسئولو النادي الأهلي لفتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين إقترتب عقودهم من الإنتهاء،

مواعيد انتخابات الاتحادات الرياضية الأولمبية.. تبدأ 6 نوفمبر وتنتهي 14 ديسمبر

انتهت الاتحادات الرياضية الأولمبية من الإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات لدورة جديدة 2024 - 2028 والتي تقام بنظام الفردي والقائمة على حسب لوائح كل اتحاد رياضي.

استاد الدفاع يستضيف مباراة منتخب مصر و بتسوانا

يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة المنتخب الوطنى ضد بتسوانا المحدد لها 19 نوفمبر من الشهر المقبل في الجولة السادسة و الأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

24 مليون جنيه تحرم الإسماعيلى من الحصول على الرخصة بسبب النجوم

تسبب نادى النجوم في حرمان فريق الإسماعيلى من الحصول على رخصة الأندية المحترفة حتى الآن، بعد تقديمه شكوى في اتحاد الكرة لمنع حصوله على الرخصة إلا بعد سداد مستحقاته.

تعرف على مواعيد مباريات الدورى بعد تطبيق التوقيت الشتوى

يبدأ تطبيق التوقيت الشتوى وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفى فى منتصف الليل، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى مع الساعة الأولى من يوم الجمعة.

منتخب مصر يسافر كاب فيردي 13 نوفمبر لاستكمال مشوار تصفيات أفريقيا

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على موعد السفر لكاب فيردي استعدادا لخوض منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم.

ميدو: سأعقد مؤتمرا صحفيا خلال الشهر المقبل لإعلان عودتى للملاعب

كشف أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، لبرنامج "ملعب أون" مع إبراهيم عبد الجواد، أنه خلال الشهر المقبل سيعقد مؤتمراً صحفياً للإعلان عن تفاصيل عودته للملاعب..