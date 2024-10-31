شكرا لقرائتكم خبر عن عماد فاروق يعتذر عن عدم قبول منصب المعد النفسي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

اعتذر عماد فاروق نجم فريق الكرة الطائرة السابق بالأهلي عن عدم قبول المنصب الذي عرضه عليه مسئولو النادي للعمل كـ أخصائي نفسي لفريق كرة القدم بالنادي ، وكتب عماد فاروق عبر صفحته على فيس بوك : أعتذر عن عدم قبول المهمة مع النادي الأهلي والأيام ستظهر الحقائق.

وكان مسئولو الأهلي قد أتفقوا مع عماد فاروق من أجل الانضمام إلى جهاز كرة القدم ليتولى منصب المعد النفسي للفريق في الفترة المقبلة بعد اعتذار الدكتور أحمد أبو الوفا المعد النفسي السابق للأهلي نهاية الموسم الماضي، ومنذ ذلك الوقت لا يزال هذا المنصب خاليا.

يشار إلى أن عماد فاروق لديه دكتوراه في علم النفس الرياضي والاجتماعي، ومن المنتظر أن يقدم الإضافة للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر ، وعقد عماد فاروق جلسة مع كولر.

وأكد مسئولو الأهلي أنهم فضلوا الإتفاق مع عماد فاروق؛ لأنه كادر أكاديمي ويستوعب جيدًا الأمور جيدًا من الناحية الرياضية، ويسهل مهمته مع لاعبي الأهلي قبل أن يُعلن نجم فريق كرة الطائرة السابق بالنادي الإعتاذر عن منصب دون إبداء أسباب.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا بعد غد ، السبت، بإستاد السلام.