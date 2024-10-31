شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولي بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة الدورى، أمام البنك الأهلى، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة لقب السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات.

ما هو موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلي في الدوري ؟

- تقام مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى ، في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة، على ستاد السلام، في أولى مباريات الفريق بـ بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل"، حيث لم تتأثر بـ تغيير التوقيت الشتوى الذى يبدأ تطبيقه اليوم.

ما هي القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الاهلى؟



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الجولة الأولى للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ما هو التشكيل المتوقع لنادي الزمالك امام البنك الاهلي ؟

- ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقوة الفريق الضاربة في مواجهة البنك الأهلي ، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.

كيف يستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلي غدا ؟

- يستعد اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بخوض التدريب الختامى، فى إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى ، ويخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب حلمى زامورا بميت عقبة، على أن يدخل الفريق بعدها معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

ما هي تفاصيل جلسة جوميز مع عمر جابر واحمد فتوح ؟

- عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أحمد فتوح وعمر جابر ظهيري الأبيض بحضور أندرية بيكي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، ، وحرص المدير الفني لنادي الزمالك على منح الثنائي تعليمات خاصة تتعلق بأدوارهما في الملعب، وطالبهما بالتركيز في ظل ارتباط الفريق بمباريات مهمة في الفترة المقبلة سواء في مسابقة الدوري أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كيف استعد البنك الاهلي لمواجهة الزمالك ؟

حرص اللواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادى البنك الأهلى على الإجتماع بالجهاز الفنى واللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الزمالك في منافسات الموسم الجديد وطالبهم ببذل أقصى درجات الجهد من أجل تحقيق نتائج إيجابية تليق بإسم ومكانة نادى البنك الأهلى، وفى نهاية الجلسة تعاهد الجهاز الفنى واللاعبين على إظهار الوجه الحقيقى لفريق البنك الأهلى هذا الموسم.