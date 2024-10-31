شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الزمالك المتوقع أمام البنك الأهلى في أولى مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى غدا الجمعة فريق الزمالك مع نظيره البنك الأهلى في أولى مبارياته بالدورى الممتاز، بالمباراة التي تقام بإستاد السلام في الثامنة من مساء غد الجمعة.

وتشير التوقعات أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بالقوة الضاربة خلال المباراة.

ومن المتوقع أن يخوض جوميز المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، في حراسة المرمى، وحمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، في الدفاع، بينما يعتمد في خط الوسط عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، على أن يكون في خط الهجوم أحمد مصطفى زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.