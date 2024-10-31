شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الطويلة: فيفا يجبر الإسماعيلى على دفع الغرامة وهذا هو السيناريو الأقرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم، أنه ينتظر نهاية المهلة التي منحها اتحاد الكرة للإسماعيلى لسداد المبلغ المستحق لناديه من أجل الحصول على رخصة الأندية المحترفة للمشاركة في الدورى.

وقال محمد الطويلة في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ننتظر نهاية المهلة التي منحها اتحاد الكرة للإسماعيلى لتسديد المبلغ، ولم أتلق أي رد من الإسماعيلى حتى الآن سواء بالدفع أو بالتقسيط وكل ما جاءنى عدم قدرة الإسماعيلى على الدفع".

وأضاف رئيس النجوم: "الإسماعيلى النادى الوحيد الذى لم يحصل على رخصة الأندية المحترفة بسبب غرامة النجوم، ولو الإسماعيلى لم يسدد وهو الأقرب للحدوث فإن اتحاد الكرة يمكن أن يمنحه مهلة للدفع ويلعب خلال هذه المدة بشكل طبيعى لحين انتهائه، وعند انتهائها لن يستطيع اتحاد الكرة السماح له بالمشاركة إلا بعد دفع الأموال وموافقة النجوم، لأنه حال مشاركته دون حل الأزمة يكون مخالفا للوائح الكاف وفيفا، ويتسبب اتحاد الكرة فى أزمة له مع الاتحاد الدولى لمخالفة اللوائح".

وتابع محمد الطويلة: "قضيتى مع الإسماعيلى منذ 5 سنوات ولا أريد أن افتعل مشاكل، ولكن طفح الكيل بالانتظار لكل هذه المدة دون أي رد من الإسماعيلى أو الالتزام حتى بالدفع".