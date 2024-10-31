شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتحدى زد على شواطئ البحر الأحمر فى انطلاق الدورى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستقبل فريق الجونة نظيره زد، في مباراة قوية ومثيرة على شواطئ البحر الأحمر بمدينة الغردقة، حيث تقام المباراة في الخامسة مساء على استاد خالد بشارة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويقود الجونة المدير الفني علاء عبد العال، الذي جدّد تعاقده مع النادي لمدة موسمين، ويعد عبد العال من المدربين أصحاب الخبرة، ويسعى لتحقيق نتائج إيجابية مع الفريق هذا الموسم، كما أن الجونة يسعى لتقديم أداء قوي والمنافسة على مراكز متقدمة، ويطمح أن يكون ظهوره في الموسم الجديد قويا أمام خصومه في الدوري المصري الممتاز.

وأنهى زد إف سي استعداداته للموسم الجديد 2024/2025، لمواصلة مشوار تقديم نتائج إيجابية في كبرى المسابقات المحلية، والمنافسة على الألقاب والصعود للبطولات القارية، إضافة إلى إعداد لاعبين محترفين لدعم صفوف المنتخبات الوطنية للتتويج بالبطولات.

ونجح فريق زد في ضم 11 لاعبا هم: "رأفت خليل، حمدي علاء، ماجد هاني، أحمد عادل، عبد الرحمن عماد، سامح إبراهيم، محمد أشرف، عمار حمدي، عبد الله بكري، حازم محمد، حمدي موسى".

فيما نجح الجونة في التعاقد مع 14 صفقة هم: "محمد علاء، محمد محمود، محمد طارق، بلال السيد، عصام صبحي، عمرو شعبان، حسن ياسين، تايو أوربيلي، بدر الدين وليد، فيفر أكيم، أحمد رضا، سيف شيكا، محمود حسونة، أحمد مجدي كهربا".

ويشارك في الدوري الممتاز المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا كليوباترا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائي وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.