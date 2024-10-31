شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يسافر كاب فيردي 13 نوفمبر لاستكمال مشوار تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، على موعد السفر لكاب فيردي استعدادا لخوض منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كاس الأمم.

ويعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة المنتخب للمعسكر المقبل، يوم 8 نوفمبر، حيث يسعى لمنح اللاعبين الدولين فرصة للتعبير عن قدراتهم وجاهزيتهم في أول جولتين بالدوري وهذا سر تأجيل إعلان القائمة ليوم الثامن من نوفمبر.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا ولكن بهدف دون رد