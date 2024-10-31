أحمد الكأس يبدأ معسكره التدريبي اليوم مع منتخب الناشئين استعدادا للتصفيات

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يبدأ أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر مواليد 2008 معسكره التدريبي اليوم الخميس، استعدادا لتصفيات أمم إفريقيا، والتي تحتضنها المغرب منتصف الشهر المقبل.

وخاض منتخب مصر للناشئين مواليد 2008، معسكره الأخير مطلع شهر أكتوبر الجاري، وتخلله مباراتين مع منتخبي الكويت وروسيا، وشهد ظهور أكثر من لاعب بمستوى مميز، ساعد أحمد الكأس على وضع تصور للقائمة التي تشارك في تصفيات أمم إفريقيا.

وحدد الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، مطلع الأسبوع الثاني نوفمبر المقبل موعدا للسفر إلى المغرب للمشاركة في تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من ، أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب ، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ود علاء الجوهري مخطط أحمال ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات