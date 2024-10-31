شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يستقر على مواجهة الأهلى بتشكيل السوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أيمن الرمادى المدير الفني لفريق سيراميكا، على تشكيل فريقه أمام الأهلى المقرر لها غدا السبت، على استاد السلام الدولى، في إطار الجولة الأولى من بطولة دورى nile.

ويسعى أيمن الرمادى لتحفيظ لاعبيه خطة مباراة الأهلى ونقاط القوة الضعف التي يجب العمل عليها في المران الأخير لتنفيذها في مواجهة السبت.

وطالب أيمن الرمادى من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

واستقر أيمن الرمادى على الدفع بتشكيل فريقه أمام الأهلى بنفس الأسماء التي لعبت في السوبر المحلى، والذى جاء كالتالى: محمد بسام في حراسة المرمى، ورجب نبيل وأحمد رمضان بيكهام وعبد الله جمعة وعبد الرحمن بودى في الدفاع، ومحمد عادل وأحمد القندوسى وأحمد بلحاج ومحمود زلاكة وإسلام عيسى في الوسط وفخرى لاكاى في الهجوم.