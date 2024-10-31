شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتح خزائنه أمام اللاعبين بعد حصد لقب "نص الأرض" والان مع تفاصيل الخبر

تبدأ إدارة النادي الأهلي تجهيز المكافآت الخاصة للاعبي الفريق عقب الفوز الكبير على العين الإماراتي أمس الأول ، الثلاثاء، بثلاثية نظيفة بإستاد القاهرة في بطولة كأس إنتر كونتيننتتال وذلك بعد الأداء القوي من الفريق أمام بطل الإمارات ليتأهل المارد الأحمر إلى نصف نهائي البطولة العالمية التي تُقام للمرة الأولى برعاية الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ومن المقرر أن تقوم إدارة الأهلي بصرف المكافآت للاعبين الأيام المقبلة من أجل تحفيزهم جيداً قبل الإرتباطات المقبلة القوية محلياً وأفريقياً وعالمياً حيث يستهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن لقب الدوري السبت المقبل بمواجهة سيراميكا.



على صعيد متصل ، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على العين ، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، وتألقوا جميعًا وكانوا عند حسن الظن بهم، ولم يبخل أي منهم بنقطة عرق في سبيل تحقيق الهدف.



ووجه كولر الشكر إلى جماهير الأهلي، التي ساندت الفريق في الملعب منذ انطلاق المباراة، موضحًا أنه يطمح في تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات مع الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد أن حقق 11 لقبًا، وهو الأمر الذي يرفع سقف طموحاته ، وأضاف أنه يطمح إلى الفوز بكل المباريات التى يخوضها، ولكن هذا الأمر قد لا يكون متاحًا بصفة مستمرة، ولكن نعمل كل ما في جهدنا من أجل الوصول إلى الفوز والوصول إلى نقطة أبعد في البطولة.

