شكرا لقرائتكم خبر عن استاد الدفاع يستضيف مباراة منتخب مصر و بتسوانا والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف استاد الدفاع الجوي مباراة منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، ضد بتسوانا المحدد لها 19 نوفمبر من الشهر المقبل في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2024.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.

‏‎منتخب مصر بدأ مبارياته في تصفيات أمم إفريقيا بالفوز على منتخب كاب فيردي بنتيجة 3-0، قبل أن ينتصر على منتخب بوتسوانا بنتيجة 4-0، ومن ثم فاز على موريتانيا بنتيجة 2-0، وكرر نفس الفوز على موريتانيا ولكن بهدف دون رد