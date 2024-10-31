شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة كأس العالم لكرة السرعة بالقاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق في الخامسة مساء اليوم الخميس بطوله كأس العالم كبار وناشئين لكرة السرعة والتي تحتضنها ارض الكنانة مصر بداية من اليوم وحتى 3 نوفمبر وذلك بالصالة المغطاه باستاد القاهره الدولي.

وتعتبر هذه النسخة من البطوله ال 35 في اقامتها وذلك بمشاركة اكثر من 13 دوله على رأسهم مصر وتونس وليبيا والمغرب والسعوديه والعراق والكويت وفرنسا و الهند وبولندا والمانيا وفلسطين وبأكثر من 140 لاعب ولاعبه.

يدخل المنتخب المصرى البطوله بالعلامة الكاملة فى الالقاب العالمية بالمنافسات كما يأمل الجهاز الفني للمنتخب بقياده علي جمعه المدير الفني ورضوى الشرقاوي المدرب العام واسماء عبد العال مدرب واحمد المجبري مدرب واداري المنتخب ساره نشات باستمرار التفوق المصرى وخاصة واننا نملك كل عوامل النجاح.

ومن جانبه اكد النائب احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكره السرعه أن المنتخب المصري يسعى لتحقيق اللقب، مشيرا أن اللعبة تحظى بدعم ورعايه الدوله المتمثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي لم يبخل بأي دعم سواء مادي أو معنوي لاستضافه تلك البطولات التي تعكس اهتمام الدوله بكافه الرياضيات.

كما وجه الخطيب الشكر للجمعية العمومية لكرة السرعة بعد تجديد الثقة فيه ومجلس ادارته للحصول على فترة أخرى لاستكمال الانجازات التي حدثت الفترة الماضية

يذكر أن انتخابات اتحاد كرة السرعة حسمت للنائب احمد الخطيب ومجلسه بالتزكية حيث فاز كلا من اللواء سامح محمود كنائب للرئيس والمهندس طه فتحى امين صندوق والاعضاء محمد حسين حنان السيد وشريف يسرى واحمد سالم وعماد ابراهيم وهشام محمد