شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: اتصور غياب 4 لاعبين عن معسكر المنتخب القادم..وعرض أوروبى للاعب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك 4 لاعبين من المنتخب من المتوقع أن يغيبوا خلال المعسكر القادم للفراعنة، فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا، بخلاف محمد صلاح المحترف فى ليفربول.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يقدمه عبر أثير أون سبورت:" أشعر أن هناك كثير من اللاعبين المحترفين و اللاعبين الكبار مش هيكونو موجودين في المعسكر، بخلاف محمد صلاح الذى سيغيب أمام كاب فيردى و بتسوانا، والشناوى كمان أدى ماعليه، ولم تهتز شباكه في المباريات، وأتصور أن مرموش ومصطفى محمد وقد يكون معهم محمد عبد المنعم وهذا مجرد تصور.

وأضاف حارس الأهلى السابق أنه يشعر أن هذا من الممكن أن يحدث لأن المنتخب ضمن الصعود ولا يوجد مشكلة، وبالتالى يتصور أن يحدث ذلك، يتم تجربة لاعبين جدد.

وتطرق شوبير إلى بطولة الكونتيننتال، وقال أن هذه البطولات تمنح اللاعبين فرصة للظهور والتألق وتقديم أوراق اعتمادهم، وخطف الأنظار، مضيفا :" عندى معلومة أن واحد من لاعبى الأهلى تلقى عرض أوروبى، وهذا العرض سيصل في يناير، وهذه معلومة تقترب من الحقيقة، وأعتقد أنه خلال شهر أو شهرين من الممكن أن تتضح الأمورأكثر.

