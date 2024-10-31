شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حصد كأس نصف الكرة الأرضية و7 انتصارات.. الأهلي عقدة كبار آسيا والان مع تفاصيل الخبر

أصبح فريق الأهلي عقدة الأندية الآسيوية وعرب آسيا بشكل خاص، بعد تأكيد تفوقه على فرق القارة الآسيوية عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، والتي جمعت بطل أفريقيا مع بطل آسيا.

الأهلي حقق نجاحات كثرة على الفرق الآسيوية بشكل عام والعربية بشكل خاص، ليواصل تكريس عقدة الفرق الآسيوية وشرف الكرة الأفريقية في المحافل الدولية والمواجهات القارية مع فرق آسيا.

البداية عندما توج الأهلى بطلا لبطولة الأفروآسيوية بعدما تغلب يورميوى اليابانى بطل آسيا باستاد القاهرة الدولى بهدف دون رد سجله طاهر أبو زيد في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم 22 سبتمبر 1989.

وحقق الأهلى فوزه على هيروشيما الياباني بهدفين مقابل هدف سجلهما السيد حمدى ومحمد أبو تريكة فى بطولة كأس العالم للأندية والتى أقيمت فى اليابان يوم 9 ديسمبر 2012.

وتمكن الأهلي من الفوز على الدحيل القطري بهدف نظيف في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير 2021 وتأهل لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف النهائي، قبل أن يخسر ويلعب مباراة البرونزية ويحققها بعد الفوز على بالميراس البرازيلي.

الأهلي نجح في تحقيق فوز عريض على الهلال السعودي برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم 12 فبراير 2022 في مباراة تحديد المركز الثالث لبطولة كأس العالم للأندية وحصد الميدالية البرونزية الثالثة في تاريخه.

نجح الأهلي في مواصلة تفوقه على الأندية الآسيوية والسعودية تحديدا وتمكن من الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، قبل أن يخسر من ريال مدريد الإسباني في نصف النهائي ويلعب على الميدالية البرونزية التي توج بلقبها على بطل آسيا أيضا.

حقق الأهلي الفوز على أوراوا الياباني برباعية مقابل هدفين وتوج بالميدالية البرونزية للمرة الرابعة في تاريخ القلعة الحمراء في المباراة التي جمعتهما بتاريخ 22 ديسمبر 2023 في السعودية.

وأخيرا الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس وتحديدا يوم 29 أكتوبر 2024، ليكرس تفوقه على فرق آسيا.