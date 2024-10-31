شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على إجراء تغييرات في تشكيل الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

ينوي السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، إجراء تغييرات على تشكيل الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب ضغط المباريات في البطولات التي سيُشارك فيها الفريق خلال الفترة المقبلة محلياً وأفريقياً وعالمياً.

ويستعد فريق الأهلي لخوض منافسات النسخة الجديدة من بطولة الدوري التي يستهلها المارد الأحمر بمواجهة سيراميكا بعد غد السبت، باستاد السلام.

وتحدث كولر مع معاونيه عقب مباراة العين الإماراتي التي أقيمت أول أمس التي فاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة في كاس إنتر كونتننتال بإستاد القاهرة بشأن رغبته في إجراء عدة تغييرات في تشكيل الفريق من أجل مواجهة حالة الإجهاد وضغط المباريات التي سيُعاني منها الفريق الفترة المقبلة.

على صعيد متصل ، أعرب مارسيل كولر عن سعادته بالفوز على العين، مشيرًا إلى أن كل اللاعبين بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة، وتألقوا جميعًا وكانوا عند حسن الظن بهم، ولم يبخل أي منهم بنقطة عرق في سبيل تحقيق الهدف.

ووجه كولر الشكر إلى جماهير الأهلي، التي ساندت الفريق في الملعب منذ انطلاق المباراة، موضحًا أنه يطمح في تحقيق المزيد من الألقاب والبطولات مع الفريق خلال المرحلة القادمة، بعد أن حقق 11 لقبًا، وهو الأمر الذي يرفع سقف طموحاته ، وأضاف أنه يطمح إلى الفوز بكل المباريات التى يخوضها، ولكن هذا الأمر قد لا يكون متاحًا بصفة مستمرة، ولكن نعمل كل ما في جهدنا من أجل الوصول إلى الفوز والوصول إلى نقطة أبعد في البطولة.