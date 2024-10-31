شكرا لقرائتكم خبر عن موعد التدريب الأخير للزمالك استعدادا للبنك الأهلى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك التدريب الختامى، فى إطار الاستعداد لمواجهة البنك الأهلى في أولى مبارياته بالدورى، باللقاء الذى يقام غدا الجمعة بإستاد السلام، في الثامنة من مساء غدا.

ويخوض الفريق تدريباته في الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب حلمى زامورا بميت عقبة، على أن يدخل الفريق بعدها معسكر مغلق استعدادا للمباراة.

واستقر جوميز على تثبيت عناصر الزمالك أمام البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.