شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليون جنيه تحرم الإسماعيلى من الحصول على الرخصة بسبب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

تسبب نادى النجوم في حرمان فريق الإسماعيلى من الحصول على رخصة الأندية المحترفة حتى الآن، بعد تقديمه شكوى في اتحاد الكرة لمنع حصوله على الرخصة إلا بعد سداد مستحقاته.

وحصل نادى النجوم على حكم بأحقيته لمبلغ 24 مليون جنيه على الإسماعيلى نظير بيع إبراهيم حسن لاعب النجوم والإسماعيلى السابق إلى الزمالك دون حصول النجوم على نسبته من هذه الصفقة.

من جانبه كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن النادى الإسماعيلى تم إخطاره منذ فترة بمنحه مهلة تنتهى اليوم 31 أكتوبر ا لحل أزمة مستحقات نادى النجوم المتأخرة لديه والخاصة باللاعب إبراهيم حسن.

أوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الإسماعيلى لم يتسلم رخصة المشاركة فى الدورى الجديد حتى الآن، بسبب شكوى النجوم ضده وعدم تسوية المستحقات، وأنه فى حالة عدم السداد قبل انتهاء المهلة سيكون هناك عقوبات على الإسماعيلى من بينها إمكانية حرمانه من المشاركة فى الدورى الجديد.

وتقدم نادى النجوم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025، ويأتى شكوى النجوم ضد النادي الإسماعيلي بشأن مستحقات متأخرة في صفقة انتقال إبراهيم حسن لاعب الفريقين السابق.

وقال النجوم في بيانه: «تقدم نادي النجوم لكرة القدم بشكوى رسمية إلى لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم، لمنع منح الترخيص للنادي الإسماعيلي للمشاركة في بطولة الدوري الممتاز موسم 2024/2025، وذلك تطبيقاً للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) والتي تمنع حصول الأندية على ترخيص المشاركة دون تطبيق المعايير الخاصة بمنح الترخيص، وأهم هذه المعايير هو المعيار المالي والذي يمنع أي نادٍ مدين لنادٍ آخر بموجب حكم نهائي بات ما لم يقدم هذا النادي ما يُفيد سداد المديونية أو الحصول من الدائن على موافقة أو تسوية.

وأضاف: «اتخذ نادي النجوم كافة الإجراءات الخاصة لإيقاف الترخيص عن النادي الإسماعيلي لحين التسوية النهائية للمديونية والتي مر على إلزامية الوفاء بسدادها ما يقرب من أربع سنوات، راعى فيها نادي النجوم كل الوسائل التي تحافظ على علاقة جيدة مع النادي الإسماعيلي وجماهيره دون أي تعاون أو تقدير من جانب إدارة النادي الإسماعيلي».

وتابع: «وبذلك فإن نادي النجوم متمسك بتنفيذ لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) الصارمة المتعلقة بالمعايير الملزمة، بالإضافة إلى تمسك نادي النجوم بتطبيق قرار لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي بسبب تلك المديونية».