شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم اليوم مصير الونش وأحمد فتوح من قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك ضم محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق لقائمة مباراة البنك الأهلي المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز بعد التشاور مع جهازه المعاون.

ويفضل جوميز تواجد الونش على مقاعد بدلاء الفريق في مباراة البنك الأهلي رغم خروجه من حساباته حتى لا يتعرض لانتكاسة جديدة ولكن قراراه نابع من رغبته في اكتساب اللاعب حساسية وأجواء المباريات للمشاركة فيها على فترات.

استقر البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك على بديل نبيل عماد دونجا لاعب الوسط في مباراة البنك الأهلي، حيث يغيب دونجا عن المباراة على أن يكون محمد شحاتة بديلا له في مباراة الجمعة وليس زياد كمال على أن يتم الاعتماد على محمد شحاتة بدلا من زياد كمال والذي شارك بشكل أساسي في آخر مباراتين للفريق في السوبر المصري.