شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلى بعد تغيير الساعة بالتوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادى الزمالك لخوض أولى مبارياته في بطولة الدورى، أمام البنك الأهلى، وذلك بعد أيام قليلة من خسارة لقب السوبر المصرى الذى أقيم بالإمارات.

موعد مباراة الزمالك و البنك الاهلى

تقام مباراة الزمالك أمام البنك الاهلى ، في تمام الثامنة من مساء غد الجمعة، على ستاد السلام، في أولى مباريات الفريق بـ بطولة الدورى الممتاز "دورى نايل"، حيث لم تتأثر بـ تغيير التوقيت الشتوى الذى يبدأ تطبيقه اليوم.

ومن المتوقع أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، بقوة الفريق الضاربة في مواجهة البنك الأهلي.

واستقر جوميز على تثبيت عناصر الزمالك أمام البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.

