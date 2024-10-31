شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يتربص بإنبى اليوم فى لقاء مثير بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق مودرن سبورت نظيره إنبي في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء مرتقب ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري المصري هذا الموسم.

ويخوض فريق إنبي المباراة كامل العدد بدون غيابات ليملك سيد ياسين المدير الفني للفريق حرية اختيار القائمة التي تخوض اللقاء دون غيابات، وذلك بعد اطمئنان الجهاز الفني على جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة مودرن سبورت.

وعقد سيد ياسين المدير الفني لإنبي جلسة مع اللاعبين قبل مواجهة مودرن سبورت، وشدد ياسين خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة التركيز في مواجهة مودرن سبورت، وحصد الثلاث نقاط لتكون خير بداية للفريق البترولي في الموسم الجديد خاصة أن المباراة لن تكون سهلة،في ظل امتلاك المنافس عناصر قوية بين صفوفه.

وشدد ياسين خلال جلسته مع اللاعبين بأن هذا الموسم استثنائي وصعب على الجميع،وأكد لهم أن الهدف الأساسي هو التواجد ضمن التسع فرق التي تنافس على اللقب.

في المقابل أدى الفريق الأول لكرة القدم مودرن سبورت التدريبات الجماعية على الملعب الفرعي لإستاد القاهرة الدولي قبل المباراة، وشاركت جميع الصفقات الجديدة فى المران الجماعى وظهر الحماس عليهم إستعداداً للدوري المصري.

وأبرم مودرن سبورت 15 صفقة جديدة لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل على رأسها: "الإنجليزي فيجيري شون شيما والزامبي إينوك ساكالا مهاجم زيسكو يونايتد، وفريدريك كيسي لاعب وسط منتخب غانا للشباب، ومحمد أميسي لاعب منتخب بوروندي، وكريم عماد حارس مرمى حرس الحدود، ومحمد مجدي حارس مرمى الداخلية، بجانب محمد دسوقي ظهير أيسر الإسماعيلي، وطارق محمد مدافع سبورتنج، ونادر هشام ظهير أيسر وادي دجلة، وعبد الله حافظ صانع ألعاب أركا جدينيا البولندي، وعبد الرحمن شيكا لاعب وسط الإنتاج الحربي، وأحمد مصطفى جناح الأخدود السعودي، ومحمد مسعد جناح منتخب السويس، ومحمد صبري لاعب وسط بروكسي، وضياء السيد مهاجم المنصورة".

في المقابل أبرم إنبي التعاقد مع 6 لاعبين هم: "محمد سمير، عبد الرحمن مانو، يوسف حسن، شيكو محارب، يوسف عادل، سيف الكساب".

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.