شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة عبد الواحد السيد تحتفل بعودته إلى مصر بعد انتهاء أزمة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صور لـ عبد الواحد السيد مدير الكرة بـ نادى الزمالك، خلال احتفال أسرته بعودته إلى القاهرة بعد إخلاء سبيله مع لاعبى الزمالك من الإمارات.

ويظهر في الصورة عبد الواحد السيد مع أسرته ، مع الاحتفال بتورتة مطبوع عليها صورته بجانب المرمى، وسط فرحة وسعادة على جميع افراد الأسرة سواء زوجته أو أولاده.

ووصل ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعماد نبيل دونجا، ومصطفى شلبي لاعبا الفريق، إلى القاهرة أمس، بعد انتهاء أزمتهم الأخيرة بالإمارات .

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة ودونجا وشلبي لاعبا الفريق تعرضو لأزمة خلال مباراة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس السوبر المصري .

وأصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد قرارا بالعفو عن المتهمين في أحداث مباراة كرة قدم جمعت ناديي الزمالك وبيراميدز المصريين والتي أقيمت في أبوظبي 20 أكتوبر الجاري.



مدير الكرة مع الاسرة



عبد الواحد و اسرته



