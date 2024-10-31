شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يترقب الحكم فى قضية باتشيكو اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يترقب مسئولو نادى الزمالك اليوم الخميس، الحكم النهائي في قضية جيمى باتشيكو المدير الفني السابق للفريق والخاص بمستحقاته المتأخرة لدى النادى والتي تبلغ 500 ألف دولار.

ويترقب الزمالك الحكم النهائى حتى يتم التفاوض مع البرتغالي جيمى باتشيكو على تسوية المستحقات، خاصة أن المبلغ كبير، حيث يبلغ 500 الف دولار، ما لم يتم زيادته بعد الاستئناف، كما أن الاستئناف الذى تقدم به باتشيكو قد يزيد المبلغ المستحق أو يبقى كما هو.

ويحق لباتشيكو الحصول على 500 ألف دولار، في حين يطالب المدرب بالحصول على قيمة عقده بالكامل والتي تبلغ قرابة المليون و700 ألف دولار، وينتظر الزمالك صدور الحكم النهائي في القضية حتي يتم التحرك في عدة اتجاهات للحل مع المدرب البرتغالي، ومنها التفاوض على تقسيط الغرامة، أو التنازل عن جزء منها لحل الأزمة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.