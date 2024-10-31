شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف دارى يقود دفاع الأهلى أمام سيراميكا فى افتتاحية الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني على الدفع بالمغربي أشرف داري في لقاء سيراميكا كليوباترا في افتتاحية مشوار الفريق بالدوري الممتاز.

تقام مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من الدوري الممتاز في تمام الساعة 8:00 مساء بعد غد السبت باستاد السلام.

وتنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وسيراميكا كليوباترا في الجولة الأولي من الدوري الممتاز فهي الناقل الحصرى لمباريات الدورى الممتاز.

الجهاز الفنى للأهلى اطمأن على سلامة المدافع المغربي أشرف داري بعدما شارك في جزء من مباراة الفريق أمام العين الإماراتى فى كأس إنتركونتيننتال التى أقيمت أول أمس الثلاثاء وانتهت بفوز كبير للفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

داري شارك في الدقائق الأخيرة من لقاء العين الأخير بدلا من ياسر إبراهيم، وظهر بمستوى جيد خلال الدقائق التي شارك فيها مما جعل هناك طمأنينة لدي الجهاز الفني للفريق علي المدافع المغربي وعدم شكواه من الإصابة التي كان يعاني منها.

كان أشرف دارى يعانى من آلام الأنكل التي صاحبته مؤخرًا، وخاض بسببها تدريبات علاجية وتأهيلية حتى تماثل للشفاء وشارك في تدريبات الفريق الجماعية قبل لقاء العين الأخير، لكنه غاب عن الأهلى فى السوبر المحلى أمام سيراميكا كليوباترا والزمالك التى أقيمت بالإمارات وتوج بها الأهلى على حساب الزمالك.