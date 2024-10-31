شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا ينتظر الإسماعيلي شهر نوفمبر في الدوري؟ البداية مع المحلة والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمد إبراهيم، لانطلاق مشواره في بطولة دورى nile في الموسم الجديد بعد فترة إعداد قوية خاضها الفريق في قطر و8 مباريات ودية.

مباريات الإسماعيلى في نوفمبر بالدورى..

السبت 2 نوفمبر: غزل المحلة على استاد الإسماعيلية

السبت 9 نوفمبر: سيراميكا على استاد المقاولون

الأحد 24 نوفمبر: بتروجت على استاد الإسماعيلية

وبدأ فريق الإسماعيلى، بقيادة مديره الفني حمد إبراهيم، الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بعد انتهاء معسكره الخارجى فى قطر الذى استمر 10 أيام وتخلله 3 مباريات ودية.

وخاض الإسماعيلى 8 مباريات ودية خلال فترة الإعداد الذى بدأها أشرف خضر واستكملها حمد إبراهيم بعد تعيينه مديرا فنيا للفريق لاستكمال ما بدأه الراحل إيهاب جلال.

وفاز الإسماعيلى على الشهداء وبورتو وطلائع الجيش وبلبيس، والبدع القطرى وميشرب القطرى، وتعادل مع فاقوس واتحاد الدوحة، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم في فترة الإعداد.