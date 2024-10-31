شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات الدورى بعد تطبيق التوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ تطبيق التوقيت الشتوى وانتهاء العمل بالتوقيت الصيفى فى منتصف الليل، حيث يبدأ العمل بتطبيق التوقيت الشتوى مع الساعة الأولى من يوم الجمعة.

ويبحث المتابعون للرياضة المصرية عن توقيت مباريات بطولة دورى nile بالموسم الجديد 2024 /2025، وهل تتأثر المواعيد بتغيير التوقيت الشتوى أم سيظل كما هو.

مواعيد مباريات الدورى بالتوقيت الجديد

وتقام المباريات فى نفس التوقيت 5 مساء و8 مساء، ولم تتأثر بتغيير التوقيت الشتوى الذى يبدأ تطبيقه اليوم، حيث تقام مباراة فاركو والاتحاد، بيراميدز وبتروجت فى الخامسة مساء، والزمالك والبنك الأهلى فى الثامنة مساء.



الجولة الأولى

كما تقام الجولة الثانية وباقى الجولات فى نفس التوقيت بعيدا عن تغيير التوقيت، لتقام المباريات ما بين الساعة الخامسة مساء والثامنة مساء بنفس نظام الجولة الأولى.



الجولة الثانية



الجولة الثالثة

يشارك في الدوري المصري هذا الموسم 18 فريقًا هم: "الأهلي والزمالك والإسماعيلي وغزل المحلة والمصري والاتحاد السكندري- وإنبي وحرس الحدود وبيراميدز وبتروجيت وسموحة وزد وسيراميكا وموردن سبورت وطلائع الجيش والجونة والبنك الأهلي وفاركو".

جدول مباريات الدوري المصري الجديد 2024

وتجرى البطولة هذا الموسم بنظام استثنائى وذلك بإقامة الدور الأول بمواجهة كل الفرق مع بعضها- وعقب انتهاء الدور الأول من المسابقة يجرى ترتيب الأندية حسب نقاطها ليصعد أول 9 فرق للعب على اللقب وذلك مصحوبة بنقاط الدور الأول كاملة وتواجه بعضها من جديد- على أن يلعب التسع فرق الآخرين مواجهة من دور واحد أيضًا وذلك على هبوط فريقين لدوري المحترفين.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34- وهو ما سوف يساعد بطبيعة الحالة على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.