شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لمواجهة الأهلى في بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته القوية اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الأهلى المقرر لها السبت المقبل، في إطار الجولة الأولى من بطولة دورى nile.

ويسعى أيمن الرمادى لتجهيز اللاعبين بشكل قوى من أجل كسر هيمنة الأهلى على سيراميكا والخروج بنتيجة إيجابية، بعدما خسر الفريق بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعتهما في السوبر المحلى.

وطالب أيمن الرمادى من اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد خلال المباراة، والتركيز هجوميا ودفاعيا من أجل ترجمة الهجمات لأهداف، كما حذر المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى الأحمر وضرورة غلق المساحات أمام المرمى.

واحتل فريق سيراميكا المركز الرابع في بطولة كأس السوبر المحلى التي أقيمت في الإمارات، بعد الخسارة من الأهلى بهدفين مقابل هدف في نصف النهائي، والخسارة من بيراميدز بركلات الترجيح في مباراة المركز الثالث والرابع.

وتعاقد سيراميكا مع 16 صفقة هى: محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة، والثلاثى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى ومحمد عصام من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين ويوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى، محمد أبو العمايم من إنبى، والمهاجم الغانى عمر عبد الرؤوف والجناح الأوغندي عباس كيوني، وعبدالله مجدي ومحمود زلاكا وفخرى لاكاى وإسلام عيسى من بيراميدز وحسين السيد من المصرى، بالإضافة إلى استعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسموحة.