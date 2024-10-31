شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: ترشحت لعضوية السلة فى قائمة مصيلحى لحل أزمات اللعبة والان مع تفاصيل الخبر

أكد طارق السعيد رئيس جهاز كرة السلة بنادى الزمالك أنه قرر الترشح فى انتخابات اتحاد كرة السلة، المقرر لها 15 نوفمبر المقبل، على مقعد العضوية ضمن قائمة عمرو مصيلحى فى ظل التناغم والترابط فى هذه القائمة.

وقال السعيد إن قائمة مصيلحى تتحرك بشكل جماعى فى قائمة واحدة موحدة للحفاظ على التناغم والتجانس بين أعضاء القائمة بقيادة عمرو مصيلحى.

وأضاف رئيس جهاز السلة بالزمالك أن الجمعية العمومية ترغب فى التغيير، لرؤية أفكار جديدة فى ملفات وأزمات كرة السلة المختلفة، وهو ما وعدنا به فى قائمة عمرو مصيلحى بحل كل تلك الأزمات.

يذكر أن انتخابات السلة تقام يوم 15 نوفمبر، وتقدم لها مجدى أبو فريخة وعمرو مصيلحى كل بقائمته.