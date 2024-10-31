شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدفع بقوة الزمالك الضاربة أمام البنك فى انطلاقة الدوري ويراهن على ميشالاك والان مع تفاصيل الخبر

يدفع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقوة الفريق الضاربة في مواجهة البنك الأهلي، المقرر لها غداً الجمعة على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

واستقر جوميز على تثبيت عناصر الزمالك أمام البنك الأهلي، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، عمر جابر ومحمود بنتايك، خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري والبولندي كونراد ميشالاك الذى يراهن الخواجة على تألقه في اللقاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها في الأول من نوفمبر المقبل باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز.