الامارات | البطائح «سوبر» كرة قدم الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحرز البطائح لقب كأس سوبر كرة قدم الصالات بعد تغلبه، أمس، على خورفكان بنتيجة (6-2)، في المباراة التي أقيمت في الصالة المغطاة بنادي شباب الأهلي.

ويُعدُّ الفوز بكأس السوبر، أول ألقاب الموسم الجديد للبطائح، والمرة الثانية له في منافسات كأس السوبر، بعد فوزه في الموسم الماضي أيضاً.

وفاز اللاعب حمد الزعابي الذي سجل ثلاثة أهداف بجائزة رجل المباراة. وتوّج عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، هشام الزرعوني، فريق البطائح بكأس السوبر، بحضور مسؤولي الناديين.

افتتح البطائح تسجيل الأهداف مبكراً، وبالتحديد في الدقيقة الثالثة عن طريق لاعبه البرازيلي اليساندرو جوميز من تسديدة قوية من مسافة بعيدة، وواصل البطائح هجومه السريع، وتمكن من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق حمد الزعابي خلال دقيقتين فقط.

وحاول خورفكان تهديد مرمى البطائح، لكنه اصطدم ببراعة حارس البطائح محمد الجسمي.

وتمكن خورفكان من تقليص النتيجة بهدف سجله معاذ محمد في آخر الشوط الأول، بعد تمكنه من مباغتة خط دفاع البطائح.

وفي مطلع الشوط الثاني قلّص خورفكان النتيجة عن طريق البرازيلي نونيس، إلا أن البطائح رد عليه بهدفين متتاليين في دقيقتين سجلهما عبدالقادر صديق وحمد الزعابي، قبل أن يسجل الهدف السادس بواسطة علي الحمادي في الدقيقة الأخيرة.