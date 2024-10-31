الامارات | 250 متسابقاً في «جري وادي الحلو»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم مجلس الشارقة الرياضي النسخة الرابعة من «جري وادي الحلو»، الأحد المقبل، في مدينة كلباء، ضمن برنامجه السنوي للفعاليات الرياضية المجتمعية، التي تكرس مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، لاسيما بعد أن حققت النسخ السابقة نجاحاً كبيراً.

ويتوقع مشاركة 250 متسابقاً في النسخة الرابعة، وتتضمن الفعالية ثلاث مسافات، الأولى 10 كلم وينطلق سباقها الساعة 6:35 صباحاً، يليه بخمس دقائق سباق 5 كلم، وبعده بخمس دقائق سباق 1.5 كلم.

من جهته، قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، الدكتور ياسر الدوخي: «(جري وادي الحلو) يحظى باهتمام قطاع كبير من الشباب والهواة، والمجلس يحرص على تنظيمه سنوياً، بعد أن شهد إقبالاً كبيراً في دوراته الماضية».