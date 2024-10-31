الامارات | عالمية «البنشاك سيلات» في أبوظبي ديسمبر المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف أبوظبي منافسات النسخة الـ20 من بطولة العالم للبنشاك سيلات، إحدى أبرز ألعاب الفنون القتالية المختلطة، إضافة إلى النسخة الخامسة من بطولة العالم للناشئين، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر المقبل، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وبمشاركة أكثر من 1200 لاعب ولاعبة، يمثلون 60 دولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة تفاصيل البطولة، خلال مؤتمر صحافي عقد في أبوظبي، إذ تقام بإشراف الاتحاد الدولي للبنشاك سيلات، بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ومجلس أبوظبي الرياضي، فيما تدير شركة بالمز الرياضية اللوجستيات الخاص بالحدث.

ويتنافس الرياضيون باستخدام مزيج من الحركات الدفاعية الفريدة، والضربات القوية، وأساليب الإطاحة للسيطرة.