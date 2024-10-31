اخبار الرياضه

الامارات | 90 متسابقاً في بطولة الإمارات لـ «الموتوسيرف»

0 نشر
أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 90 متسابقاً في بطولة الإمارات لـ «الموتوسيرف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق على «كاسر الأمواج» في أبوظبي، بعد غدٍ، الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف بمشاركة 90 متسابقاً، يمثلون النخبة من 11 دولة.

وتتضمن البطولة منافسات في ست فئات رئيسة، هي: الناشئون للمواهب الشابة والصاعدة، والسيدات للمتسابقات من مختلف الجنسيات، والتحدي لحديثي الممارسة لهذه ، والمحترفون لذوي الخبرة والاحتراف، والروكيز للمتسابقين المشاركين للمرة الأولى، والمخضرمون للقدامى.

من جهته، أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، أن «(الموتوسيرف) ليست مجرد بطولة، بل حدث رياضي عريق، يجمع المهارات العالية والخبرات الفريدة وقوة التحدي وروح المثابرة التي تميز الرياضات البحرية»، مشيراً إلى أن النادي وضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان تقديم تجربة رياضية استثنائية للمشاركين والمشجعين، تجسد روح التنافس في أجواء تنظيمية على أعلى مستوى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا