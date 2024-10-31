الامارات | 90 متسابقاً في بطولة الإمارات لـ «الموتوسيرف»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق على «كاسر الأمواج» في أبوظبي، بعد غدٍ، الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف بمشاركة 90 متسابقاً، يمثلون النخبة من 11 دولة.

وتتضمن البطولة منافسات في ست فئات رئيسة، هي: الناشئون للمواهب الشابة والصاعدة، والسيدات للمتسابقات من مختلف الجنسيات، والتحدي لحديثي الممارسة لهذه الرياضة، والمحترفون لذوي الخبرة والاحتراف، والروكيز للمتسابقين المشاركين للمرة الأولى، والمخضرمون للقدامى.

من جهته، أكد مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية سالم الرميثي، أن «(الموتوسيرف) ليست مجرد بطولة، بل حدث رياضي عريق، يجمع المهارات العالية والخبرات الفريدة وقوة التحدي وروح المثابرة التي تميز الرياضات البحرية»، مشيراً إلى أن النادي وضع جميع الإمكانات اللازمة لضمان تقديم تجربة رياضية استثنائية للمشاركين والمشجعين، تجسد روح التنافس في أجواء تنظيمية على أعلى مستوى.