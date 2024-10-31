الامارات | الجزيرة يخشى غضب الوصل.. والشارقة يبحث عن التصحيح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشهد دوري أدنوك للمحترفين، اليوم، مواجهة نارية بين الوصل والجزيرة في افتتاح الجولة السابعة من المسابقة، في حين يستضيف بني ياس الشارقة في الشامخة.

ويخوض الوصل على استاد زعبيل اختباراً حاسماً لمدى طموحه في المنافسة على اللقب، وتقليص الفارق مع المتصدر (شباب الأهلي)، مع استقباله لفريق الجزيرة عند الساعة السابعة والنصف مساء.

ويدخل الوصل المباراة وهو يمتلك ثماني نقاط فقط، ويتأخر بفارق 10 نقاط كاملة عن شباب الأهلي المنفرد بالصدارة، حيث فقد الوصل العديد من النقاط السهلة في المواجهات السابقة، وآخرها أمام عجمان في الجولة السادسة، بعدما تعادل معه سلباً من دون أهداف.

ولم يكن أكثر المتشائمين يتوقع الحضور الضعيف للوصل في الدوري على مدار الجولات الست الماضية، إذ لم يحقق سوى الفوز في مباراتين، وتعادل في مثلهما، فيما خسر مباراتين، لكن يُحسب للفريق أنه قدم أداء مثالياً أمام الفرق القوية، وهذا ما أظهره في مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة، وضد الوحدة في كأس رئيس الدولة.

من جانبه، سيحاول الجزيرة البناء على ما حققه من نتائج في الآونة الأخيرة، ومواصلة الانتصارات من أجل الضغط على أندية المقدمة، مع وجوده في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وبدأت وتيرة أداء الجزيرة في تصاعد مستمر مع تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية، بما يعكس زيادة التجانس بين اللاعبين والمدرب المغربي حسين عموته، إذ ستكون مباراة الوصل أكبر اختبار لقدرات «فخر أبوظبي» على الاستمرار في المربع الذهبي على أقل تقدير.

وفي المباراة الثانية التي تقام، اليوم، تنتظر الشارقة مواجهة في غاية الصعوبة، حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على بني ياس عند الساعة 16:50.

ويحاول الشارقة تدارك خسارته في الجولة الماضية من شباب الأهلي (1-2)، وهي الخسارة التي أبعدته عن الصدارة، ليتراجع إلى المركز الثاني برصيد 15 نقطة.

وتُعدُّ هذه هي أول خسارة يتعرض لها الشارقة منذ بداية الموسم، مع نتائج وأرقام مميزة حققها الفريق تحت قيادة مدربه الروماني أولاريو كوزمين.

وسيدخل الشارقة المواجهة وهو غير مستعد للتفريط في أي نقطة جديدة، والعودة ولو مؤقتاً إلى صدارة الدوري، خصوصاً مع تأجيل مباراة شباب الأهلي والعين في هذه الجولة. ولن يكون بني ياس بأفضل حال من الشارقة مع مساعيه هو الآخر لتعديل أوضاعه، بعد أن استقبل خسارة مفاجئة في الجولة الماضية من العروبة، بهدف دون رد.

وتسببت تلك الخسارة في تراجع «السماوي» إلى المركز السابع في جدول الترتيب العام بسبع نقاط، وهو ما يدفعه لعدم تقبل خسارة جديدة قد تزيد من متاعبه في جدول المسابقة.