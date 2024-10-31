الامارات | منتخب الإمارات يشارك في كأس العالم لمبارزة «الأيبيه» بـ 5 لاعبات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للمبارزة مشاركة المنتخب الوطني بخمس لاعبات في بطولة كأس العالم للفتيات والسيدات في سلاح «الأيبيه»، التي ينظمها الاتحاد، ويستضيفها مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة خلال الفترة من الثامن إلى الـ10 من نوفمبر المقبل، تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة.

وقال الأمين العام لاتحاد المبارزة، موسى البلوشي: «وقع الاختيار على خمس لاعبات لتمثيل منتخبنا الوطني في البطولة، وهن: العنود السعدي، وزينب الحوسني، وشيخة الزعابي، وميرا الحمادي، ولمار النحلة».

وأوضح أن عدد اللاعبات اللاتي سجلن مشاركتهن في البطولة حتى الآن بلغ 180 لاعبة من 28 دولة، مع إمكانية زيادة العدد قبل غلق باب التسجيل، غداً.

وأوضح أن لوائح الاتحاد الدولي للدولة المنظمة تتيح المشاركة بـ20 لاعبة كبلد مستضيف، وهو ما دفع اتحاد الإمارات للمبارزة إلى فتح الباب للاعبات الأندية المواطنات للمشاركة في البطولة، جنباً إلى جنب مع لاعبات منتخبنا الوطني.

وأكد البلوشي أن تنظيم واستضافة هذه البطولة يأتيان في إطار استراتيجية الاتحاد في التأكيد على مكانة رياضة المبارزة في الإمارات، وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، وفي الوقت نفسه توفير فرص احتكاك قوية للاعبات منتخباتنا الوطنية وأنديتنا المحلية.