شكرا لقرائتكم خبر عن محامى بلدية المحلة يكشف لـ"الخليج 365" كواليس رفع القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد متولى محامى بلدية المحلة، كواليس رفع إيقاف القيد على بلدية المحلة اليوم، بعد حل الأزمة التي يعانى منها، ويحق له قيد أي صفقة في الانتقالات المقبلة.

وقال محمد متولى في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "إن بلدية المحلة لم يكن مخالفا، وكل ما في الأمر أن النيجيري مبارك محمد لاعب الفريق السابق قام بفسخ التعاقد مع النادى وكان له مستحقات تبلغ 30 ألف جنيه، وتم إرسالها إلى حسابه البنك".

وتابع محامى بلدية المحلة: "اللاعب قدم للفيفا شكوى بعدم حصوله على أمواله، لأن حسابه معطل وتم استرجاع المبلغ مرة أخرى للبلدية، ثم عقدنا جلسة مع اللاعب وتم تسليمه الأموال ورفع القيد عن بلدية المحلة".

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، أعلن عن إيقاف قيد بلدية المحلة بجانب 5 أندية مصرية أخرى، وهى كل من إيسترن كومباني 3 قضايا، وقضية واحدة لكل من الإسماعيلي، ونجوم المستقبل، ومصر للمقاصة، وأسوان".

وتعادل فريق بلدية المحلة مع بترول أسيوط بهدف لمثله، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دورى المحترفين، تقدم محمد فليكس للبلدية فى الدقيقة 23 وتعادل حسن ميسى لبترول أسيوط فى الدقيقة 72 ليرفع بلدية المحلة رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع بترول أسيوط رصيده لـ3 نقاط.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين تسجيل 14 هدفا فقط، بعدما جاءت معظم النتائج متقاربة، لتشهد 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث فاز المقاولون على وى، والترسانة على المنصورة، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وكهرباء الإسماعيلية على راية، والداخلية على ديروط، وبروكسى على لافيينا وأخيرا وادى دجلة على السكة الحديد، فيما حسم التعادل مواجهة منتخب السويس وسبورتنج، وبلدية المحلة مع بترول أسيوط، وأسوان مع القناة.