شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 30 / 10 / 2024 العديد من الأخبار، أبرزها تهنئة انفانتينو للأهلي عقب الفوز على العين الإماراتي والتتويج بكأس التحدي "للثلاث قارات إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي"، ووصول ثلاثي الزمالك إلى القاهرة مساء اليوم.

طارق قنديل يكشف حقيقة إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد الإسباني.

تعرف على بنود عمومية الزمالك المقبلة.. انشاء فرع بحدائق أكتوبر

دعا مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر المقبل، والتى سيحضرها الأعضاء العاملون المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية.

السيد مراد مسئول ملف الـVAR فى لجنة الحكام باتحاد الكرة

عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة لمناقشة رؤية التحكيم وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

إبراهيم نور الدين يتراجع عن استقالته من لجنة الحكام باتحاد الكرة

تراجع إبراهيم نور الدين المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة، عن اعتذاره الذى تقدم به منذ ساعات بخصوص استكمال مهمته فى اللجنة قبل انطلاق الدورى الممتاز الجديد والمقرر له اليوم الأربعاء.

بلدية المحلة ينجح في رفع إيقاف القيد

نجح مسئولو نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامى، في رفع إيقاف القيد الذى تعرض لها النادى بعد حل الأزمة التي يعانى منها ، ويحق له قيد أي صفقة في الانتقالات المقبلة.

إنفانتينو مهنئا الأهلى بكأس الثلاث قارات: تهانينا لفوزكم بكأس التحدى

حرص السويسري جياني انفانتينو هلى تهنئة النادي الأهلي عقب الفوز على العين الإماراتي في ربع نهائي بطولة كأس الانتركونتيننتال والتتويج بلقب كأس "الأفرآسيوية".

وزارة الرياضة تعلن وصول ثلاثى الزمالك إلى القاهرة الخامسة مساء اليوم

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول ومصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق، مع السلطات الإماراتية.