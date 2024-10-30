شكرا لقرائتكم خبر عن طارق قنديل يكشف حقيقة إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد والان مع تفاصيل الخبر

كشف طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، حقيقة إقامة مباراة ودية بين الأهلي وريال مدريد الإسباني.

وقال طارق قنديل في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: لم يتم الإعلان عن أي مباراة مع ريال مدريد، ولو حدث سيتم الإعلان عن ذلك رسميا من قبل النادي.

وتابع طارق قنديل: لدينا مشكلة أن مجلس إدارة الأهلي هو جزء من جمهور الأهلي، ولذلك لا نغضب ولا نزعل من جمهور النادي الأهلي.

وأكمل عضو مجلس إدارة الأهلي: جمهورنا هو السند الرئيسي لنا، وجزء كبير من الأداء هو وجود الجمهور وتشجعيه على مدار المباراة، والأهلي فريق متكامل والجميع أولادنا والأهم روح الفريق والكل أدى ما عليه.

واختتم طارق قنديل: الأهلي يشرف مصر في المحافل العالمية وليس المحلية والإفريقية فقط، والكل كان يتحدث عن فوزنا ببطولة نصف الدنيا وهو فخر لمصر.