شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بنود عمومية الزمالك المقبلة.. انشاء فرع بحدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

دعا مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانعقاد الجمعية العمومية العادية للنادى يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر المقبل، والتى سيحضرها الأعضاء العاملون المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية.

ووفقا للإعلان المنشور عن الجمعية العمومية سيتم مناقشة العديد من الملفات الهامة في اجتماع الجمعية العمومية المقبل لنادي الزمالك وجاء أبرزها على النحو التالي:-

الموافقة على إنشاء فرع النادي بمدينة حدائق أكتوبر

اعتماد تحديد قيمة العضوية الجديدة بالمقر الرئيسي وفرع حدائق أكتوبر

النظر في زيادة رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء بواقع 15%

وغيرها من البنود



بنود الجمعية العمومية لنادي الزمالك

من جانبه، أكد اللواء حسن موسى المدير التنفيذى لنادى الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب دعا لانعقاد الجمعية العمومية العادية من الأسبوع الماضى، والتى سيحضرها الأعضاء العاملون المُسددين للاشتراك السنوي لآخر سنة مالية.

وقال حسن موسى، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن اللائحة تنص على أن تتم الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية بعد 4 أشهر من السنة المالية الجديدة، وحتى يوم 31 أكتوبر، وبعدها لا يحق للنادى الدعوة للجمعية العمومية.