شكرا لقرائتكم خبر عن السيد مراد مسئول ملف الـVAR فى لجنة الحكام باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

عقد جمال علام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، جلسة مع محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام والقائم بأعمال رئيس اللجنة لمناقشة رؤية التحكيم وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وشهدت الجلسة حضور خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة، ومحمد أبو الوفا ودينا الرفاعي أعضاء المجلس ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وإبراهيم نور الدين المدير الفني ومسئول التطوير والتثقيف بلجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة.

وشهدت الجلسة الاتفاق على قيام السيد مراد بتولي مسئولية الفار فى لجنة الحكام بدلا من مجدي رزق.

فى سياق متصل، تراجع إبراهيم نور الدين المدير الفنى للجنة الحكام باتحاد الكرة، عن اعتذاره عن استكمال مهمته فى اللجنة قبل انطلاق الدورى الممتاز الجديد والمقرر له اليوم الأربعاء.

وتواجد إبراهيم نور الدين فى الجلسة اليوم بشكل طبيعي بعد تراجعه عن الاستقالة ليستكمل مهام عمله داخل لجنة الحكام فى الفترة المقبلة.