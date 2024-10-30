شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر لكرة اليد تؤهل الأهلى والزمالك إلى دور الـ 16 مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2024-2025 عن تأهل فريقا الأهلى و الزمالك إلى دور ال 16 مباشرة و المحدد له يوم 18 مارس القادم.

كما تأهل أيضا فرق سبورتنج واتحاد الشرطة والبنك الأهلى وسموحة وأصحاب الجياد والطيران والعبور إلى نفس الدور.

فيما يشهد دور الـ 32 مواجهات بين كلا من، دلفى مع القناة وهليوبوليس مع الأوليمبى والمعادى مع الشمس والجزيرة مع المقاولون العرب وطلائع الجيش مع الترسانة والزهور مع سكر الحوامدية والقناة مع أكاديمية تشامبيون.



قرعة اليد



قرعة كأس مصر لكرة اليد

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى للرجال بين الأهلى و الزمالك فى هذا الموسم بالدور الأول والذى إختتم مؤخرا بالعاصمة الإدارية الجديدة والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الماضى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.