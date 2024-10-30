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يحيى الدرع يجري جراحة الصليبي (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أجرى يحيي الدرع لاعب نادي فيزبريم المجري ومنتخب مصر لكرة اليد، جراحة الصليبي، اليوم الأربعاء، في مدينة بإسبانيا.

وتعرض يحيى الدرع للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال المشاركة مع فريقه في بطولة .

ونشر الدرع صورته من داخل إحدى المستشفيات، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "أفضل منظر يأتي بعد تسلق صعب، اليوم الأول، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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