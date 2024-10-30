شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة ينجح في رفع إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى بلدية المحلة برئاسة مصطفى الشامى، في رفع إيقاف القيد الذى تعرض لها النادى

بعد حل الأزمة التي يعانى منها، ويحق له قيد أي صفقة في الانتقالات المقبلة.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم، أعلن عن إيقاف قيد بلدية المحلة بجانب 5 أندية مصرية أخرى، وهى كل من إيسترن كومباني 3 قضايا، وقضية واحدة لكل من الإسماعيلي، ونجوم المستقبل، ومصر للمقاصة، وأسوان".



خطاب رفع القيد

وتعادل فريق بلدية المحلة مع بترول أسيوط بهدف لمثله، في إطار مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دورى المحترفين، تقدم محمد فليكس للبلدية فى الدقيقة 23 وتعادل حسن ميسى لبترول أسيوط فى الدقيقة 72 ليرفع بلدية المحلة رصيده إلى 4 نقاط، بينما رفع بترول أسيوط رصيده لـ3 نقاط.

وشهدت مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين تسجيل 14 هدفا فقط، بعدما جاءت معظم النتائج متقاربة، لتشهد 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث فاز المقاولون على وى، والترسانة على المنصورة، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وكهرباء الإسماعيلية على راية، والداخلية على ديروط، وبروكسى على لافيينا وأخيرا وادى دجلة على السكة الحديد، فيما حسم التعادل مواجهة منتخب السويس وسبورتنج، وبلدية المحلة مع بترول أسيوط، وأسوان مع القناة.