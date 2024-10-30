شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن ملعب مباراة منتخب مصر وكاب فيردي.. علاقة مع بيليه وسعة ضئيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر نظيره الرأس الأخضر، على ملعب كاب فيردي الوطني، والمعروف حالياً باسم ملعب بيليه تكريماً للأسطورة البرازيلية، أحد أهم المعالم الرياضية في الرأس الأخضر.



الملعب الوطنى للرأس الأخضر

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" رسميًا مواعيد مباراتي منتخب مصر في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، والتي ستقام في المغرب.

وستكون المواجهة الأولى أمام منتخب كاب فيردي يوم 15 نوفمبر في الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي، أما المباراة الثانية فستجمع الفراعنة بمنتخب بوتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على استاد القاهرة الدولي.

‎يُذكر أن منتخب مصر قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز في جميع مبارياته السابقة بالتصفيات ومع ذلك، تسعى الجماهير المصرية إلى متابعة منتخبها في هاتين المباراتين لتأكيد الصدارة وحصد العلامة الكاملة.

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم نظيره المصري بإقامة مباراة مصر وكاب فيردي على ملعب نجيل صناعي، ليتأكد خوض الفراعنة اللقاء الثاني على التوالي خارج الأرض على نجيل صناعي بعد مباراة موريتانيا بالجولة الرابعة.





ملعب كاب فيردى الوطنى

الخليج 365 يرصد بعض التفاصيل عن ملعب مباراة مصر وكاب فيردي:

الموقع: يقع الملعب في مدينة برايا، عاصمة جمهورية الرأس الأخضر، وهو القلب النابض للحياة الرياضية في البلاد.

الاستخدام: يستخدم الملعب بشكل أساسي لاستضافة مباريات كرة القدم، وهو الملعب الرسمي لمنتخب الرأس الأخضر الوطني. كما يستضيف العديد من المباريات المحلية والفعاليات الرياضية الأخرى.

السعة: يتسع الملعب لحوالي 15,000 متفرج، مما يجعله قادراً على استضافة الحشود الكبيرة في المباريات المهمة.

تاريخ الافتتاح: افتتح الملعب في عام 2014، ليصبح معلماً حديثاً للبنية التحتية الرياضية في الرأس الأخضر.

المميزات: يتميز الملعب بمساحاته الخضراء الواسعة، وتصميمه العصري الذي يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للجماهير. كما أنه مجهز بأحدث التقنيات في مجال إضاءة الملاعب والصوتيات.

أرضية الملعب: يغطي الملعب أرضية عشبية صناعية، وهي من أحدث أنواع العشب الصناعي التي تضمن جودة عالية للأداء الرياضي.

رمز وطني: يعتبر الملعب رمزاً للرياضة في الرأس الأخضر، وهو مكان تجمع الجماهير للاحتفال بانتصارات المنتخب الوطني، ويستضيف الملعب العديد من المباريات الدولية، مما يساهم في تعزيز مكانة الرأس الأخضر على الخارطة الرياضية الأفريقية.

محرك للسياحة: يجذب الملعب السياح من مختلف أنحاء العالم، مما يساهم في تنشيط الحركة السياحية في البلاد.

إعادة التسمية: في يناير 2023، تم تغيير اسم الملعب إلى ملعب بيليه تكريماً لأسطورة كرة القدم البرازيلية الراحل بيليه، تقديراً لإسهاماته الكبيرة في تاريخ كرة القدم العالمية، وعن سبب تسمية الملعب الوطنى باسم بيلية، قال رئيس الوزراء الرأس الأخضر أولسيس كوريا إي سيلفا، أن بلاده والبرازيل تشتركان في التاريخ والثقافة ولديهما تاريخ من العلاقات المشتركة ويرتبطان باللغة والهوية، كما تشترك الرأس الأخضر في اللغة البرتغالية مع البرازيل



الرأس الأخضر تُطلق اسم الأسطورة بيليه على الاستاد الوطني

الأحداث المهمة: استضاف الملعب العديد من الأحداث الرياضية المهمة، بما في ذلك مباريات تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.