شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الجولة الرابعة فى دورى المحترفين.. 14 هدفا حصيلة الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار عن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى المحترفين بعد إقامة 10 مواجهات على يومين، والتى أسفرت عن نتائج مفاجئة وأرقام ضعيفة عن الأسابيع الثلاثة الأولى نستعرضها فى التقرير التالى..

14 هدفا حصيلة الأسبوع

شهدت مباريات الجولة الرابعة من دورى المحترفين تسجيل 14 هدفا فقط، بعدما جاءت معظم النتائج متقاربة، لتشهد 7 انتصارات و3 تعادلات، حيث فاز المقاولون على وى، والترسانة على المنصورة، وأبو قير للأسمدة على طنطا، وكهرباء الإسماعيلية على راية، والداخلية على ديروط، وبروكسى على لافيينا وأخيرا وادى دجلة على السكة الحديد، فيما حسم التعادل مواجهة منتخب السويس وسبورتنج، وبلدية المحلة مع بترول أسيوط، وأسوان مع القناة.

المقاولون العرب ودجلة على الصدارة

واصل فريقا المقاولون العرب ووادى دجلة صدارة ترتيب دورى المحترفين برصيد 10 نقاط لكل منهما بعد مرور 4 جولات على انطلاق المسابقة حتى الآن.

ويلاحقهما الثنائى بروكسى وأسوان فى المركزين الثالث والرابع برصيد 8 نقاط، ثم يأتى الرباعى القناة وأبو قير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية والترسانة برصيد 7 نقاط لكل منهم.

المنصورة بلا نقاط

فيما يعد فريق المنصورة النادى الوحيد حتى الآن بدون نقاط بعد 4 مباريات تلقى خلالها الهزيمة، ليجرى تغييرا برحيل رضا العيسوى ويتم تعيين أيمن المزين الذى خسر أولى مباريات فى هذه الجولة.

الداخلية يحقق فوزه الأول

خطف فريق الداخلية فوزا صعبا على فريق ديروط بهدف نظيف، بهذه النتيجة يحصد فريق الداخلية أول 3 نقاط له فى دورى المحترفين ويحقق أول فوز، بينما يبقى فريق ديروط عند الـ4 نقاط.

5 أندية بلا خسارة

وحافظت 5 أندية على سجلها خاليا من الهزائم بعد مرور 4 مباريات، وهى كل من رباعى المقدمة المقاولون العرب ووادى دجلة وبروكسى وأسوان بالإضافة إلى سبورتنج، بينما فشل 3 أندية فى تحقيق أى فوز حتى الآن وهى كل من راية وطنطا والمنصورة.