شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مساهمة تهديفية و4 ألقاب.. أرقام وسام أبو على منذ انضمامه للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي انطلاقته القوية مع النسور الحمر منذ الانضمام إلى صفوفه في يناير الماضي قادما من نادي سيريوس السويدي، بعد تألقه اللاقت ومساهمته في حصد الأهلي للعديد من الألقاب المحلية والقارية، وآخرها تسجيل هدف الاهلى الأول فى مرمى العين الإماراتى أمس فى اللقاء الذى أنتهى بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، والتتويج بلقب أبطال القارات الثلاث ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.



وسام أبو على واحتفال مختلف بعد هدفه فى مرمى العين الإماراتى

وسام أبو على شارك في 31 مباراة مع الأهلي نجح خلالها في تسجيل 22 هدفا وصناعة 4 آخرين، وحصد 4 ألقاب هي الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري وكأس القارات الثلاث "الأفروآسيوية".

وجاءت أرقام وسام أبو على كالتالي:

31 مباراة

22 هدف

4 أسيست

26 مساهمة تهديفية

4 ألقاب.



وسام أبو على من مباراة العين الإماراتى

من جانبه، أكد وسام أبو علي، أن الأهلى قدم مباراة كبيرة أمام ‏العين الإماراتي وحقق فوزًا مستحقًّا بثلاثة أهداف دون رد، وتوج بلقب أبطال القارات الثلاث ‏والتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف مهاجم الأهلي: "فرضنا سيطرتنا وأسلوب اللعب على العين الإماراتي من ‏البداية. تحدثنا قبل المباراة وكانت تعليمات الجهاز الفني واضحة بضرورة الضغط القوي، ‏وهو ما تم تنفيذه من البداية ونجح في تسجيل الهدف الأول في المباراة بعد خطأ دفاعي من ‏فريق العين".‏

وواصل أبو علي: "كل الاحترام لفريق العين الإماراتي والفوز بثلاثة أهداف لا يقلل ‏منهم على الإطلاق، ولكن الأهلي كان الأكثر رغبة في الفوز للاحتفال مع جماهيره التي ‏احتشدت في مدرجات استاد القاهرة لدعم اللاعبين".‏

واختتم وسام أبو علي تصريحاته بالتأكيد أن الحضور الجماهيري اليوم كان حافزًا قويًّا ‏للاعبين، وأنه شرف كبير له أن يلعب في وجودهم والاحتفال معهم بالتتويج بالبطولات.‏



وسام أبو على بعد تسجيل هدف الاهلى فى العين الإماراتى

وتنتظر النادي الأهلي مباراة مثيرة مع الفائز من باتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي بطولة إنتركونتيننتال بعد تجاوز فريق العين في ربع النهائي.

وحصد الأهلى مكاسب مادية بالجملة من الفوز على العين الإماراتي بثلاثية دون رد، حيث تبلغ قيمة مكافأة الفائز 2 مليون دولار، بينما يحصل العين على مليون دولار فقط.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي المقبلة في بطولة إنتركونتيننتال يوم 14 ديسمبر المقبل، حيث يقام نهائي أمريكا الجنوبية يوم 30 نوفمبر وبعدها يواجه البطل منافسه باتشوكا، والفائز منهما يواجه الأهلي.

وحقق فريق الأهلي فوزا كبيرا ضد العين الإماراتي بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما الليلة، على استاد القاهرة، في ربع نهائي بطولة إنتركونتيننتال 2024 "كأس القارات للأندية الأبطال"، التي تقام بدلا من كأس العالم للأندية.

تقدم الأهلي في الدقيقة 32 عن طريق وسام ابو علي مستغلا خطأ فادح من مدافع العين يحيى نادر، وأضاف إمام عاشور الهدف الثاني في الدقيقة 56، وتحصل الأهلي على ضربة جزاء في الوقت المحتسب بدل من الضائع ترجمها محمد مجدي أفشة لهدف ثالث.